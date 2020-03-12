İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu
İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti. IMF Başkanı Georgieva, Covid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı
12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:17
İran , Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Uluslararası Para Fonu, İran, Dünya
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