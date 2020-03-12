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İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti. IMF Başkanı Georgieva, Covid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı

12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:17
İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar kredi talebinde bulundu
İran , Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Uluslararası Para Fonu, İran, Dünya

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