İran, koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde kapatılan eğitim kurumlarının faaliyetlerinin, işlerin planlandığı gibi gitmesi halinde 4 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
21.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:34
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde kapatılan eğitim kurumlarının faaliyetlerinin, işlerin planlandığı gibi gitmesi halinde 4 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Ekonomi