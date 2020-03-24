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İran Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Merdani: "İran'da facia kapıda"

İran'daki Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani, 2 bine yakın can kaybının olduğu ülkesinde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için seyahat yasağı getirilmezse bir felaket yaşanabileceğini söyledi.

24.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:38
İran Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Merdani:
İran 'daki Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani, 2 bine yakın can kaybının olduğu ülkesinde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için seyahat yasağı getirilmezse bir felaket yaşanabileceğini söyledi.
Şehid Beheşti Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merdani, İran'da Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve alınan önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.
İran'da koronavirüsün yayılma hızının şu an Çin'den bile yüksek olduğunu aktaran Merdani, "Biz salgını ülkeye yayılmasının ardından fark ettik. Kum kentinde görülen ilk vakalar, aslında birkaç hafta önce baş göstermişti. Bu süre zarfında izolasyon gerçekleştirilmedi ve Kum'da başlayan salgın diğer kentlere yayıldı." diye konuştu.
Ülkede günde 100 ila 150 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine ve binlerce kişinin hastalığa yakalandığına işaret eden Merdani, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerin sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini dile getirdi.
Merdani, "Eğer İran'da Nevruz tatili ziyaretleşmelerinin önü alınmazsa facia kapıda demektir. İnsanlar gittikleri yere virüs götürebilecekleri gibi dönüşlerinde de virüs taşıyabilirler. İvedilikle seyahat yasağı getirilmez ise sağlık merkezlerimiz hastalara yetmeyecektir." dedi.
"ABD'nin yaptırımları ölümlerin artmasına neden oluyor"
Halkın bir bölümünün salgını ciddiye almadığına dikkati çeken Merdani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının da koronavirüsle mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
İran Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Merdani, "Sözde ilaç ve tıbbi gereçler yaptırım kapsamında değil. Fakat sizin paranız yoksa veya paranızı uluslararası bankalar aracılığıyla ürün almak için havale edemiyorsanız kim size ilaç ve tıbbi gereç göndersin. ABD'nin yaptırımları koronavirüsten ölümlerin artmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.
"AB ülkeleri ciddi bir yardımda bulunmadı"
Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin bu süreçte İran'a yaptığı insani yardımdan övgüyle söz eden Merdani, şunları söyledi:
"İran'a insani yardım gönderen ülkelerin başında Türkiye, Katar, Çin, ve Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Uzun yıllar ticari ilişkilerimiz olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise öyle ciddi bir yardımda bulunmadı."
Ülkedeki sağlık çalışanlarının koronavirüsle fedakarca mücadele ettiklerini vurgulayan Merdani, "Sadece Kum'da 40 doktor ve 130 hemşire virüse yakalandı. Çok sayıda doktor ve hemşiremizi bu mücadelede kaybettik. Sağlık çalışanlarının bu uğurda verdikleri mücadele takdire şayandır." diye konuştu.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1934'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İran, Güncel

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