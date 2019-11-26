Haberler » Güncel » İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Haber

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı üzerine Norveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu eylemi kınadı.

26.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:00İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili Norveç Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı
, Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı üzerine 'in Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu eylemi kınadı.
Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, İran yönetiminin protestosunun ve bu olaydan duyduğu rahatsızlığın Norveç makamlarına ulaştırılmak üzere Tahran Maslahatgüzarı'na iletildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu eylemin tüm Müslümanların duygularını incittiği, ifade özgürlüğü adı altında 1 milyar 500 milyon Müslümanın inancına hakaret edilemeyeceği mesajının Norveçli yetkililere gönderildiği kaydedildi.
Ayrıca Norveç'ten olayın sorumlularının yargıya teslim edilmesi ve "bu tür olayların tekrarının önlenmesi" talep edildi.
Aşırı sağcı gruptan, İslam karşıtı gösteri
Norveç'te göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde, 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.
Thorsen'e müdahale eden Suriyeli genç Omar Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, polisin, gösteri öncesi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını kaydetmişti.
Dabaa, "Thorsen'e müdahale ederek engel olmaya çalıştım. Polis, 9 saniye sonra engel oldu." ifadesini kullanarak, haberlerde, grubun diğer lideri Arne Tumyr'in, Kur'an-ı Kerim'i çöp kutusuna attığına dair bilgilerin verildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtmişti.
Thorsen, gösteride, Kur'an-ı Kerim'i 7 saniye boyunca 30-40 polisin gözü önünde yakmıştı.

Norveç, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:40 Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
19:35 Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
19:35 Araçta sıkışan annesini kurtarmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı
19:34 Kültepe kazı başkanı: kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor
19:32 Türkiye Şehitlerini Anıyor
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
10:00 6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:43:39