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İran'lı Amiral: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik

İran Sipahiler Ordusu İkinci Komutanı Amiral Ali Fedevi, İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurarak ve İngiliz gemisine el koyarak 'tarihi bir ders' verdiğini söyledi.

16.08.2019 17:26 İran'lı Amiral: ABD ve İngiltere'ye tarihi ders verdik
İran Sipahiler Ordusu İkinci Komutanı Amiral Ali Fedevi, İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurarak ve İngiliz gemisine el koyarak 'tarihi bir ders' verdiğini söyledi.

İran'ın Fars haber ajansı Fedevi'nin açıklamasını paylaştı. Fedevi, "Hiç kimse İran'ın ABD İHA'sını vurabilecek ve suçlu İngiliz gemisine el koyabilecek gücü olduğunu hayal bile edemiyordu. Ancak İran, düşmana bir daha silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesini sınamaması için tarihi bir ders verdi. Düşmanlar zaten yıllardır İran'ın savunmadaki gücünü kabul ediyor ve bu seviyeye ulaşmayı arzuluyorlardı" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Ali Fedevi, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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