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İran lideri Hamaney'in dünürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Meysem'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

23.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:46
İran lideri Hamaney'in dünürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Meysem'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran 'da bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Hamaney'in dünürü Hamuşi dün yaşamını yitirdi.
Hamuşi'nin naaşının bugün toprağa verildiği belirtildi.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Güncel

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