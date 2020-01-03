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İran lideri Hamaney: "Suçluları acı bir intikam bekliyor"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor.

03.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:56 İran lideri Hamaney:
lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.
Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Güncel

Kaynak: AA

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