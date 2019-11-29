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İran lideri Hamaney Trump'ın Afganistan'a habersiz ziyaretini eleştirdi Açıklaması

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'a, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Irak'a yaptığı habersiz ziyaretleri, bu ülkelere "hakaret" olarak değerlendirdi.

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:02İran lideri Hamaney Trump'ın Afganistan'a habersiz ziyaretini eleştirdi Açıklaması
lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'a, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Irak'a yaptığı habersiz ziyaretleri, bu ülkelere "hakaret" olarak değerlendirdi.
İran lideri Hamaney, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'li yetkililerin Afganistan ve Irak ziyaretlerinde izlediği yöntemi eleştirdi.
Hamaney, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Amerikalılar, izinsizce kalkıp bir ülkeye giriyorlar. Ne o ülkenin hükümetini ziyaret ediyorlar ne de o ülkenin başkentine gidiyorlar. Orada üslere sahipler. Kendi üslerine gidiyorlar. Yani halkların özgürlüğü ve bağımsızlığına resmen hakarette bulunuyorlar."
ABD Başkanı Trump dün "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Trump, Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a inmiş ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile üste bir araya gelmişti.
ABD Başkan Yardımcısı Pence de Irak'a 23 Kasım'da gerçekleştirdiği beklenmedik ziyarette Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmüş ancak Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmemişti. Pence, Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan ABD'li askerleri ziyaret etmişti.

Ayetullah Hamaney, Donald Trump, Afganistan, İran, Güncel

Kaynak: AA

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