Haberler » Güncel » İran lideri Hamaney: 'Yaptırımları fırsata dönüştürerek petrole bağımlılıktan kurtulmalıyız' - Haber

İran lideri Hamaney: "Yaptırımları fırsata dönüştürerek petrole bağımlılıktan kurtulmalıyız"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sayesinde ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulabileceğini söyledi.

08.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:52İran lideri Hamaney:
lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sayesinde ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulabileceğini söyledi.
İran lideri Hamaney, başkent 'daki konutunda hava kuvvetlerinin üst düzey yetkilileri ile mensuplarını kabul etti.
Savaş olmaması ve "düşman tehdidinin" sona ermesi için güçlenmeleri gerektiğini belirten Hamaney, zayıf kalmalarının "düşmanı" saldırıya teşvik edeceğini dile getirdi.
Ülke yetkililerinin bilinçli hareket etmesi halinde yaptırımların fırsata dönüştürülebileceğini aktaran Hamaney, "Yaptırımlardan istifade ederek ülke ekonomisi petrole bağımlılıktan kurtarılabilir. Birçok sorunun nedeni de petrole bağımlılıktan kaynaklanıyor." diye konuştu.
ABD yönetimindeki birçok yetkilinin de İran ekonomisinin petrole bağlı kalması için yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Hamaney, önceki ABD Başkanlarının İran'a karşı politikaları örtülü yürüttüğünü ancak mevcut yönetimin bunu açıktan yaptığını söyledi.
Hamaney, "Hiçbir ülke için tehdit değiliz, ülkemizin güvenliğini sağlama ve tehditleri bertaraf etmenin peşindeyiz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:42:50