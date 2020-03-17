İran lideri Hamaney: "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak caiz değildir"
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.
17.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:34
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.
Devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, ülkede ölümlere yol açan Kovid-19 salgınının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Mücadele Kurumu tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirtti.
Hamaney fetvasında, "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak yasaktır. Herkes bu tedbirleri uygulamalıdır ve bu tür yolculuklara çıkmak caiz değildir." ifadelerini kullandı.
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.
Ülke genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbe, müze ve tarihi mekanlar da kapatılmıştı.
Hamaney de bu önlemler kapsamında ülkede yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı'nda Meşhed'de yapacağı konuşmayı iptal etmişti.
Devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, ülkede ölümlere yol açan Kovid-19 salgınının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Mücadele Kurumu tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirtti.
Hamaney fetvasında, "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak yasaktır. Herkes bu tedbirleri uygulamalıdır ve bu tür yolculuklara çıkmak caiz değildir." ifadelerini kullandı.
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.
Ülke genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbe, müze ve tarihi mekanlar da kapatılmıştı.
Hamaney de bu önlemler kapsamında ülkede yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı'nda Meşhed'de yapacağı konuşmayı iptal etmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ayetullah Hamaney, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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