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İran Lübnan'ın güneyindeki gerginlik nedeniyle İsrail'i suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Tel Aviv yönetimini suçladı.

02.09.2019 17:02 İran Lübnan'ın güneyindeki gerginlik nedeniyle İsrail'i suçladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Tel Aviv yönetimini suçladı.
Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bağımsız bir ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.
İsrail'in Lübnan'a saldırarak dünya barışı ve güvenliğini zedelediğini savunan Musevi, bunun uluslararası yasalara ve kararlara aykırı olduğunu kaydetti.
İsrail'i "uluslararası kamuoyunun sessizliği ve ABD'nin sınırsız koruması altında Lübnan'ın direnişini zayıflatmaya çalışmakla" suçlayan Musevi, BM'den İsrail'in adımlarına karşı sessiz kalmamasını ve bu ihlalleri önlemesini istedi.
İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

Lübnan, İsrail, Musevi, İran, Güncel

Kaynak: AA

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