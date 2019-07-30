Haberler» Dünya» Haber

İran mahkeme başkanı: Alinejad için fotoğraf paylaşan hapisle yargılanacak

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazenferabadi, Amerika'da yaşayan İranlı kadın gazeteci ve aktivist Mesih Alinejad'ın (43), ülkesindeki kısıtlayıcı uygulamalara tepki amacıyla başlattığı kampanyalara türbansız fotoğraf veya video paylaşarak destek verecek kadınların 1 ila 10 yıl...

30.07.2019 17:14 İran mahkeme başkanı: Alinejad için fotoğraf paylaşan hapisle yargılanacak
Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazenferabadi, Amerika'da yaşayan İranlı kadın gazeteci ve aktivist Mesih Alinejad'ın (43), ülkesindeki kısıtlayıcı uygulamalara tepki amacıyla başlattığı kampanyalara türbansız fotoğraf veya video paylaşarak destek verecek kadınların 1 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılacağı uyarısında bulundu.
Sürgün edildiği için Amerika'da yaşayan İranlı kadın gazeteci ve aktivist Mesih Alinejad, ülkesindeki kadınlara yönelik baskıcı ve kısıtlayıcı uygulamalara tepki amacıyla sosyal medyada 'Gizli Özgürlükler' ve 'Beyaz Çarşamba' isimleriyle kampanyalar başlattı. Kampanyalara İran'daki kadınlar da ilgi gösterince, Mahkeme Başkanı Musa Gazenferabadi, Alinejad'e destek vermek amacıyla sosyal medya hesaplarında türbansız fotoğraf veya video paylaşan kadınların, İran'a karşı olan ülkelerle işbirliği yapacakları gerekçesiyle 1 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılacağı uyarısında bulundu.




Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
03:34   Suriye'de Kürtlerin özerklik projesi neden 'sırat köprüsünde' görülüyor?
00:36   Müslüman siyasetçi 'Bizi geri gönderemezsin' diye bağırarak Başkan Trump'ı protesto etti
00:09   BM: Afganistan'da ABD ve Afgan ordusunun hava bombardımanları, Taliban'dan daha fazla sivili öldürdü
23:36   Bir çocuğu tren raylarına iterek öldüren saldırganın İsviçre polisince arandığı ortaya çıktı
22:54   TBMM BAŞKANI ŞENTOP VE BERABERİNDEKİ HEYET KARAKURUM MÜZESİNİ GEZDİ
22:54   TBMM BAŞKANI ŞENTOP VE BERABERİNDEKİ HEYET ORHUN HİTABELERİNİ İNCELEDİ
22:52   TBMM BAŞKANI ŞENTOP VE BERABERİNDEKİ HEYET Bilge Kapan ve Kültigin kitabelerini inceledi -2