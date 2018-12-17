İran Maku Serbest Bölgesi Heyetinden Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

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İran'ın Maku Serbest Bölgesi Genel Müdürü Gholamreza Soleimani ve beraberindeki heyet, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.Ustaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, İranlı heyeti Trabzon'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İki komşu ülke arasındaki dostluk başta olmak üzere ticari ilişkilerin daha yukarılara taşınması için hep birlikte gayret göstereceklerini belirten Ustaoğlu, ekonomide, ticarette, kültürde birlikte yapacakları çok önemli çalışmalar olduğunu söyledi.Ustaoğlu, Türkiye ve İran'ın tarihi derinliklerinde köklü ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "Trabzon, bölgenin ekonomik olarak en güçlü illeri arasındadır. Burada yapacağınız görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kardeş Müslüman ülke İran'la bu ilişkileri daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.Soleimani ise Türkiye ile İran'ın iki dost ve kardeş Müslüman ülke olarak güzel ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu ziyaretimiz Trabzon ile Maku Serbest Bölgesi arasında güzel işbirliklerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Türkiye ile İran arasında önemli bir ticari ilişki var. Amacımız Türkiye-İran arasında ticari hacmin yıllık 30 milyar dolara ulaşmasını sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmede Trabzon'a önemli rol düşüyor."Trabzon ile Maku arasında uçak seferlerinin başlatılması gerektiğini ifade eden Soleimani, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.İranlı heyet, Trabzon'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.