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İran Meclis Başkanı ile İslami Cihad lideri "ABD'nin sözde barış planını" görüştü

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "ABD'nin sözde barış planının tehlikelerini" görüştü.

17.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:14İran Meclis Başkanı ile İslami Cihad lideri
Meclis Başkanı Ali Laricani ile Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Lübnan'ın başkenti 'ta "ABD'nin sözde barış planının tehlikelerini" görüştü.
Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nahhale, Beyrut'ta resmi temaslarını sürdüren İran Meclis Başkanı Laricani ile bir araya geldi.
İkili, Filistinlilerin meşru haklarını ortadan kaldıran sözde barış planının tehlikeleri ve İslam dünyasına yönelik muhtemel yansımalarını ele aldı.
Görüşmede Laricani, Tahran'ın Filistin halkını ve direnişini destekleyen tutumuna dikkati çekerek, ABD'nin söz konusu planına karşı Filistinlilerin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Nahhale de Filistinlilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tek taraflı Orta Doğu planının uygulanamaması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki üst düzey yetkililerle dün akşam Lübnan'a gelen İran Meclis Başkanı Laricani, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile bir araya gelmişti.

Meclis Başkanı, Beyrut, İran, Güncel

Kaynak: AA

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