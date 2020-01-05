İran Meclis Başkanı'ndan ABD Başkanı Trump'a çağrı: Askerleri bölgeden çekin

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Ali Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır" dedi.

"BÖLGE VE DÜNYA KOŞULLARINI DEĞİŞTİRDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.

Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A ÇAĞRI!

İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.

MECLİS'TE "KAHROLSUN AMERİKA" SLOGANLARI

Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hava saldırılarına karşı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın bir daha saldırıda bulunduğu zaman ülkeye ait 52 sahayı vurmakla tehdit etmişti. Trump, "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN "CESARETLERİ YOK" YANITI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 52 hedef noktası belirledikleri ve saldırı durumunda 'hızlıca vuracaklarını' bugün resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Trump'ın bu söylemlerine İran'dan yanıt geldi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, ABD'nin çatışmaya girecek cesareti olmadığını söyledi. Trump'ın tehdit açıklamalarına İran Genel Kurmay Başkanı, Muhammed Bakıri, "ABD Tahran'la askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun" ifadeleriyle yanıt verdi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.