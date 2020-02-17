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İran Meclis Başkanı'ndan "Lübnan'a ekonomik destek vermeye hazırız" açıklaması

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtirken, ülkesinin Hizbullah örgütüne desteğini de yineledi.

17.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:18İran Meclis Başkanı'ndan
Meclis Başkanı Ali Laricani, ekonomik krizle boğuşan 'a yardım etmeye hazır olduklarını belirtirken, ülkesinin Hizbullah örgütüne desteğini de yineledi.
Laricani, Lübnanlı yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Lübnan'a destek için ekonomi, sanayi ve tarım başta olmak üzere Beyrut yönetimi yetkilileriyle tüm alanları içeren görüşmeler yaptıklarını söyleyen Laricani, halihazırda elektrik ve ilaç teminiyle ilgili sorun yaşayan Lübnan'ın bu konularda İran'ın deneyimlerinden yararlanabileceğini aktardı.
Laricani, İran'dan destek alması halinde Lübnan'ın ABD ve Batı yardımlarından mahrum olabileceğine ilişkin soru üzerine, "dost ülke Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını ancak kimseyi yardım almaya zorlayamayacaklarını" kaydetti.
İran'ın bölgeye nüfuz girişimlerini inkar eden Laricani, Irak ve Suriye'ye "gizli girmediklerini", bilakis söz konusu iki ülke hükümetlerinin resmi talepleriyle müdahale ettiklerini öne sürdü.
Hizbullah ile ilgili mesajları
Laricani, "Direnişe (Hizbullah örgütüne) desteklerini gizlemediklerine" işaret ederek, "Hizbullah olmasaydı İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal ve suçları daha fazla olurdu. Hizbullah terörist değildir. Hiçbir ülkenin Hizbullah'ı terör listesine almasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Laricani ayrıca, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile de görüştü.

Hizbullah'ın açıklamasına göre görüşmede, bölgesel gelişmeler, ekonomi, güvenlik ve politika alanlarındaki zorluklarla mücadele yolları konuşuldu.
Beraberindeki üst düzey yetkililerle dün akşam Suriye'den Beyrut'a gelen Laricani, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra mevkidaşı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile bir araya gelmişti.
Lübnan'daki ekonomik kriz
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.
Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Kaynak: AA

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