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İran Meclisi, ABD ordusu ve Pentagon'u terör örgütü olarak ilan etti

İran Meclisi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak, ABD ordusunu ve Pentagon'u terör örgütü olarak görülmesine ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti.

07.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:39 İran Meclisi, ABD ordusu ve Pentagon'u terör örgütü olarak ilan etti

Meclisi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak, ABD ordusunu ve Pentagon'u terör örgütü olarak görülmesine ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti.

İran merkezli ajansı Tasnim'deki habere göre, İran Meclisi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesine yanıt olarak ABD ordusunu ve Pentagon'u terör örgütü olarak tanınmasına ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti. 



Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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