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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Zulnur korona virüsüne yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı ve Kum Milletvekili Mücteba Zulnur, yeni tip korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

27.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:38İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Zulnur korona virüsüne yakalandı

Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı ve Kum Mücteba Zulnur, yeni tip korona virüsüne yakalandığını açıkladı.


İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı ve Kum Milletvekili Mücteba Zulnur sosyal medya hesabından bir paylaşarak, "Korona virüsü testim pozitif çıktı. Bu bulaşıcı bir virüs ancak tedirgin olunacak bir durum değil" dedi. Zulnur karantinada olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki milletimiz korona virüsüne karşı galip gelecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN


Milletvekili, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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