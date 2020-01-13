İran Mehr Ajansı, İngiliz elçinin o görüntülerini yayınladı

İran 'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İngiltere 'nin İran Büyükelçisi Rob Macaire'nin 'yasa dışı protesto gösterisine' katıldığı anlara dair olduğunu ileri sürerek bir video yayınladı.

Bir dakikalık videoda Rob Macaire 32'nci saniyede ekrana geliyor. Ajans, elçinin uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katıldığını söylediğini ancak elçinin Tahran 'daki Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen 'yasa dışı protesto gösterisine' katıldığını ileri sürdü.

Büyükelçisi Rob Macaire, sosyal medya hesabından "Hiçbir gösteride yer almadığımı doğrulayabilirim. #PS752 trajedisinin kurbanları için düzenlenen anmaya katıldım. Saygı göstermek istemek normaldir, kurbanlardan bazıları Britanyalıydı. Bazıları slogan atmaya başlayınca ben 5 dakika sonra ayrıldım. Bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra gözaltına alındım. Diplomatları gözaltına almak elbette tüm ülkelerde yasa dışıdır" mesajını paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehr'in yayınladığı video

Rob Macaire'in tweetleri