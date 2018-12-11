İran Menşeili Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi

İran
'da bazı düz cam ithalatına korunma önlemini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İran İslam Cumhuriyeti Menşeili Düz Cam
İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Cumhurbaşkanı
Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İran'dan yapılacak çekme ve üfleme cam, yüzeyi taşlanmış ya da taşlanmamış olan ve dökme cam ithalatında 3 yıl süre ile ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük tedbirine uyumadan işlem yapılması halinde uygulanması gereken ek mali yükümlülüğün iki katı kadar ceza uygulanacak. - İSTANBUL
İran,Cam
11 Aralık 2018 Salı 09:41