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İran milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı

İran'da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

31.07.2019 13:43 İran milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı
İran'da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından bugün gerçekleştirilen hükumet toplantısında, merkez bankasının İran milli parasından 4 sıfır atma teklifinin kabul edildiği duyuruldu. İran milli parasından 4 sıfırın çıkartılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi ile milli paranın değer kazanacağı belirtilirken, Pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha ayrıntılı inceleneceği açıklandı. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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