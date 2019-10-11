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BBC

İran Milli Petrol şirketi: Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında tankerimize roketli saldırı...

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında, İran'a ait petrol tankerinde bir patlama olduğu belirtildi.

11.10.2019 09:48İran Milli Petrol şirketi: Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında tankerimize roketli saldırı...

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında, İran'a ait petrol tankerinde bir patlama olduğu belirtildi.

İran Milli Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, Cidde Limanı'nın 100 kilometre açıklarında bulunan Sinopia adlı tankere iki roketin isabet ettiği belirtildi.

Petrol şirketi, tankerin deposunun hasar gördüğünü ve Kızıldeniz'e petrol sızıntısı olduğunu da duyurdu. Tanker mürettebatının durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İran Devlet Televizyonu ise tankerde patlama meydana geldiğini aktarıyor.

Ayrıntılar geliyor…


Suudi Arabistan, İran, Dünya
BBC


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