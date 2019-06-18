18.06.2019 18:57
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İran Mursi için taziye mesajı yayınladı ama gıyabi cenaze namazı kılmadı

İran Mursi için taziye mesajı yayınladı ama gıyabi cenaze namazı kılmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkına ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkına ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan ülkede Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınmaması dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında açıklamada bulundu. Musevi, Mısır halkının gerçekleştirdiği devrim ile birlikte ilk defa seçimle cumhurbaşkanı seçilen Mursi'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkına ve ailesine taziyelerini sundu. Musevi, Mursi için Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyerek, kalanlarına sabır ve Mısır milleti için zafer dileğinde bulundu.

İran'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınmadı

Öte yandan dünyanın pek çok Müslüman ülkesinde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınırken, İran'da kılınmaması dikkat çekti. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Mısır, İran, Muhammed Mursi, Güncel

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