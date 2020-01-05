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İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.

05.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:46 İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı
hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.
İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.
İran'ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ifade edildi.
Açıklamada, İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.
İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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