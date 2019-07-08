08.07.2019 09:47
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İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke ile savaş aramıyor"

İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke ile savaş aramıyor"

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi, İran'ın hiçbir ülke ile savaş aramadığını söyledi.

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi, İran'ın hiçbir ülke ile savaş aramadığını söyledi.

İran medyasında yer alan haberlere göre Ordu Komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi bugün yaptığı açıklamada, İran'ın hiçbir ülke ile savaş aramadığını söyledi.

İran geçtiğimiz ay ABD'ye ait bir drone'u düşürdükten sonra iki ülke arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştı. İranlı yetkililer drone'un ülke hava sahasında olduğunu söylerken, ABD ise uluslararası suların üzerinde uçtuğunu söylemişti. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ordu, İran, Politika

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