İran Ordusu Duyurdu: Petrol Tankerlerine Yönelik Tehdide Karşı Hazırız!

İran ordusundan yetkili isim Mahmud Musevi, silahlı kuvvetlerin İran petrol tankerlerini her türlü tehdide karşı korumaya hazır olduğunu açıkladı.

"HERHANGİ BİR TEHDİDE KARŞI İRAN ORDUSU HAZIR"

İran ordusundan yetkili isim Mahmud Musevi, yaptığı açıklamada, petrol tankerlerine yönelik herhangi bir tehdide karşı İran ordusunun hazır olduğunu belirtti.

"ASKERİ KUVVETLER DENİZ YOLUNU DA KULLANMAYA DEVAM EDEBİLİR"

"İran askeri kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi, bugün de petrol tankerlerimize karşı bir tehdit olması durumunda hazırdır ve deniz yolunu da kullanmaya devam edebilir" açıklamasında bulundu.