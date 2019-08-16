Haberler» Dünya» Haber

İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

16.08.2019 16:03 İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık
İran Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık yönetiminin el koyduğu "Grace 1" isimli petrol tankerinin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunulmadığını bildirdi. Tahran, tankerin Suriye'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili herhangi bir güvence verilmediğini de duyurdu.

Söz konusu açıklama, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo'nun, "Tutuklama emri, İran'ın Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına aykırı olarak petrolü Suriye'ye götürmeyeceğine dair yazılı güvence vermesinin ardından kaldırıldı." ifadelerinden sonra geldi.
Euronews.com'da Görüntüle

Cebelitarık, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:15   Rashida Tlaib, İsrail ziyareti konusunda karar değiştirdi
17:13   Çavuşoğlu, Sudan'da
17:08   Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı-EK GÖRÜNTÜ
17:03   Video | Rölyef sanatçısı, 17 Ağustos'u tablosuna işleyerek deprem gerçeğine dikkat çekiyor
16:56   ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
16:47   4 başlıkta OYAK-British Steel anlaşması
16:45   ABD'li doktor: Epstein'ın ölümünde 'cinayet ihtimali' yüksek