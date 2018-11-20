İran Petrol İhracatına Devam Edecek ve ABD'nin Ekonomik Savaşına Direnecek"

İran
Devlet Başkanı Hasan Ruhani
devlet televizyonunda canlı yayına çıkarak, "İran petrol ihracatına devam edecek ve ABD
'nin ekonomik savaşına direnecek" diyerek ABD'ye meydan okudu.
İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Tahran
'a karşı başlattığı psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve İran'ın ham petrolünü ihraç etmeye devam edeceğini söyledi.
Ruhani, Khoy kentinde yaptığı ve devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Amerika Yemen
'den Irak
'a kadar bölgedeki başarısızlıkları için bizi suçluyor. İran'a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olan bu baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.
Ruhani ayrıca "Petrol ihracatımızı durdurmayı başaramadılar. Petrol ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.