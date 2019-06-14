14.06.2019 10:55
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İran petrol tankerlerinin patlamasına ilişkin suçlamaları reddetti

İran petrol tankerlerinin patlamasına ilişkin suçlamaları reddetti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Umman Denizi'nde iki petrol gemisine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak acele ettiğini ifade ederek, "ABD'nin bu aceleci suçlaması B timinin yeni bir alternatif üzerinde hareket ettiğini gösteriyor" dedi. Kendisinin birkaç ay önce bu konuda uyarılarda bulunduğunu kaydeden İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Ben bir kahin değilim ancak B timini iyi tanıyorum" ifadesini kullandı. ABD, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş ve bir video paylaşarak İran'ın petrol gemilerine saldırdığını iddia etmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
İran, Güncel

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