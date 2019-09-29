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İran, petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek bu ülkeden gelebilecek fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olmaları talimatı verdi.

29.09.2019 14:04İran, petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek bu ülkeden gelebilecek fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olmaları talimatı verdi.
Zengene, İran Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin petrol sanayisine yönelik saldırılar konusunda uyarılarda bulundu.
İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirten Zengene, ABD'den gelebilecek fiziksel ve siber saldırılara karşı teyakkuz çağrısı yaparak şunları kaydetti:
"Düşmanın ekonomik savaşı, ülke ekonomisinin öncü ve itekleyici gücü petrol sanayisini hedef almaktadır. Bu şartlarda tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır."

Zengene, İran, Güncel

Kaynak: AA

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