Haberler » Güncel » İran prensesi süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı - Haber

İran prensesi süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı

İran prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdıUfuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),(DHA)- ŞARKICI Ersin Faikzade, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin anılarını kitapta topluyor.

23.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:44
prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı
Ufuk AKTUĞİSKENDERUN( ),(DHA)- ŞARKICI Ersin Faikzade, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin anılarını kitapta topluyor.
Konser için geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaklaşık 20 yıldır İran kraliyet ailesini araştırdığını ve pek çok done biriktirdiğini anlatan şarkıcı Ersin Faikzade, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyarı Bahtiyari'nin anılarını kitaplaştırdığını söyledi. 2020 yılının ocak ayında çıkacak kitabının dünyanın birçok ülkesinde aynı anda piyasaya sürüleceğini belirten Faikzade, Kitabım 6 ay değil 20 yıl sürdü. Özel bir hobim olarak ben Prenses Süreyya'yı, İran kraliyet ailesini araştırmıştım. İran üzerine pek çok doneler biriktirdim. Dünyanın birçok yerinde de üniversitelerde de konuşmacı olarak da katıldım? dedi.
'TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİRDİ'
Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin Türkiye'de çok sevildiğini anlatan Faikzade, 1958'de, Şah'tan ayrıldığında tüm dünya ağlarken, Türkiye'de de gerçekten çok gözyaşı dökülmüş. Çünkü onu çok benimsemişler. Çocuğu olmadığı, bir evlat veremediği için sürgün edilmişti. Türkiye'de kaplıcalarda derman aramıştı ama olmamıştı. Acılı ve hüzünlü bir hikaye. Ama inanıyorum ki bütün dünyada tekrardan onun anısını yaşatacağım. Çok araştırma doneleri var içinde, birçok materyal kullandım kitapta. Kitabımız Almanya, İngiltere, Fransa ile İran'ın da aralarında yer aldığı Arap ülkelerinde aynı anda çıkacak diye konuştu.
İran prensesi süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı

Hatay, İran, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:02 Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3)
18:02 Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
18:02 Amasya'da başına kestiği ağacın dalı düşen adam öldü
18:01 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
18:00 MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarına yanıt: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:02:59