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İran prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı

ŞARKICI Ersin Faikzade, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin anılarını kitapta topluyor.

23.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:46İran prensesi Süreyya'nın anılarını kitaplaştırdı

ŞARKICI Ersin Faikzade, Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin anılarını kitapta topluyor.

Konser için geldiği 'ın İskenderun ilçesinde, yaklaşık 20 yıldır İran kraliyet ailesini araştırdığını ve pek çok done biriktirdiğini anlatan şarkıcı Ersin Faikzade, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyarı Bahtiyari'nin anılarını kitaplaştırdığını söyledi. 2020 yılının ocak ayında çıkacak kitabının dünyanın birçok ülkesinde aynı anda piyasaya sürüleceğini belirten Faikzade, Kitabım 6 ay değil 20 yıl sürdü. Özel bir hobim olarak ben Prenses Süreyya'yı, İran kraliyet ailesini araştırmıştım. İran üzerine pek çok doneler biriktirdim. Dünyanın birçok yerinde de üniversitelerde de konuşmacı olarak da katıldım? dedi.

'TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİRDİ'

Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin 'de çok sevildiğini anlatan Faikzade, 1958'de, Şah'tan ayrıldığında tüm dünya ağlarken, Türkiye'de de gerçekten çok gözyaşı dökülmüş. Çünkü onu çok benimsemişler. Çocuğu olmadığı, bir evlat veremediği için sürgün edilmişti. Türkiye'de kaplıcalarda derman aramıştı ama olmamıştı. Acılı ve hüzünlü bir hikaye. Ama inanıyorum ki bütün dünyada tekrardan onun anısını yaşatacağım. Çok araştırma doneleri var içinde, birçok materyal kullandım kitapta. Kitabımız Almanya, İngiltere, Fransa ile İran'ın da aralarında yer aldığı Arap ülkelerinde aynı anda çıkacak diye konuştu.



Türkiye, Hatay, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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