İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. Uluslararası Af Örgütü İran'daki protesto eylemleri sırasında 106 kişinin kişinin can verdiğini, binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı kaynaklar ise üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve bu kişiler için büyük bir cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

"200'ÜN ÜZERİNDE DE OLABİLİR"

Af Örgütü'nden yapılan açıklamada İran'daki 21 şehirde 106 kişinin öldüğünün tespit edildiği ancak bazı raporlara göre gerçek sayının 200'ün üzerine çıkabileceği belirtildi.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde de devam eden eylemler hükümetin benzine yüzde 50 oranında zam yapmasıyla başlamıştı. Gösteriler yol kapatmanın yanı sıra benzin istasyonlarını ve bankaları ateşe verme gibi salırgan olaylara da neden oldu.

Bazı yabancı haber ajansları protestoların lideri olarak tanımlanan kişilerin yakalanarak hapse atıldığını ileri sürdü.

60 MİLYON KİŞİYE PARA YARDIMI

Öte yandan hükümet, daha önce söz verdiği üzere, 60 milyon kişiye doğrudan para yardımının ilk ödemesini gerçekleştirdi. Hükümet kaynakları dün bu kapsamda 20 milyon kişiye hükümetin her ay verdiği yardımlara ek olarak kişi başına 8 dolar yardım ödendiğini duyurdu. Üç dilimde dağıtılacak olan yardımların ikinci ödemesi Çarşamba, üçüncüsü ise Cumartesi günü yapılacak.

Para yardımında 80 milyonluk nüfusun yoksul kesimi hedefleniyor. İran'da hükümet her ay kişi başı yaklaşık 10 dolar yardım veriyor. Asgari ücretin 120 dolar civarında olduğu ülkede yapılan bu son yardımın, hükümetin protestoların büyüklüğünden endişe duyduğunun göstergesi şeklinde yorumlanıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu.





TEPKİ ÇEKEN ZAMMI SAVUNDU

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, onlarca kentte patlak veren benzin zammı protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlk kez konuşan Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı. Hamaney, yapılan zamma destek verdiğini açıklamıştı.