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İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

İran'ın "Raad-500" adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri düzenlenen törende tanıtıldı.

09.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:20İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı
'ın "Raad-500" adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri düzenlenen törende tanıtıldı.
İran devlet televizyonuna göre, karadan karaya Raad-500 balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacızade'nin katıldığı törende görücüye çıkarıldı.
İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip Raad 500 füzesi, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla, 200-300 kilometre menzilli metal gövdeli "Fatih 110" füzesinden daha hafif ve 200 kilometre daha uzun menzile sahip.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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