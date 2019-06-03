İran, Ramazan Bayramı'na bir gün geç başlayacak

İran
Dini Lideri Ali Hamaney
'in ofisinden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı
'nın çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.
İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez
Üyesi Hüccetül İslam Movahid Nejat, "100 ayrı grup şevval ayının hilalini gözlemlemek için görevlendirildi. Uzmanların görüşlerine göre salı akşamı şevval ayının hilali görünecektir" dedi. Hüccetül İslam Movahid Nejat, 5 Mayıs Çarşamba
gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını duyurdu. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Ali Hamaney
, Ramazan Bayramı
, İran
, Güncel