İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor"
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görüldüğünü söyledi.
17.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:22
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görüldüğünü söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Herirçi, "Bazı kentlerde koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor." dedi.
Söz konusu bölgelerdeki nüfus yoğunluğuna dikkati çeken Herirçi, dolayısıyla buralarda insanların fırın ve bakkallardaki sosyal mesafesinin de daha kısa olduğunu belirtti.
Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan kişilerin bu tür mahallelerdeki evlerde kendilerini izole edebilecekleri odaya sahip olmadıklarını söyleyen Herirçi, "Evde yeteri kadar oda bulunmadığı için virüs diğer aile fertlerine de bulaşıyor. Çalışmalarımızı daha çok bu bölgelere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Herirçi, "Bazı kentlerde koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor." dedi.
Söz konusu bölgelerdeki nüfus yoğunluğuna dikkati çeken Herirçi, dolayısıyla buralarda insanların fırın ve bakkallardaki sosyal mesafesinin de daha kısa olduğunu belirtti.
Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan kişilerin bu tür mahallelerdeki evlerde kendilerini izole edebilecekleri odaya sahip olmadıklarını söyleyen Herirçi, "Evde yeteri kadar oda bulunmadığı için virüs diğer aile fertlerine de bulaşıyor. Çalışmalarımızı daha çok bu bölgelere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı