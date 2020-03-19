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İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"

19.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İran, Dünya

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