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İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor"

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi.

04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:08
İran Sağlık Bakan Yardımcısı:
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran 'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Herirçi, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında şehirdeki trafiğin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 90 civarında azalmış olmasına rağmen hala salgının yayılması için tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.
Ülke genelinde Kovid-19 vakalarının düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden Herirçi, "Ancak virüsün yayılması konusunda hala endişeliyiz. Bugün Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor çünkü trafikteki kişilerden her biri virüsü evlerine ya da iş yerlerine yayabilirler." dedi.
Herirçi, salgının ilk görüldüğü eyaletlerde vaka sayılarının düştüğünü, geç görülen bazı eyaletlerde ise artışın devam ettiğini belirterek, "Azalma eğilimi hem İran'da hem de başka ülkelerde vaka sayılarının sıfırlanması anlamına gelmiyor. Koronavirüs ile mücadelede iyi bir performans gösteren Güney Kore'de dün 90 yeni salgın vakası ortaya çıktı. Maalesef, Kovid-19 aşısı ya da ilacının bulunacağı zamana kadar virüs ile yaşamaya alışmalıyız." ifadelerini kullandı.
İran'da alınan tedbirler
İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek, halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.
Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, spor ve sanat organizasyonları da iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Kovid-19 tehdidinin ne zaman ortadan kalkacağının bilinmediğini ve ülkedeki tedbirlerin yıl sonuna kadar sürebileceğini açıklamıştı.
Kovid-19 nedeniyle bugün 158 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 3 bin 452'ye, vaka sayısı ise 55 bin 743'e çıktı.
İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana Kovid-19 teşhisi konulan 19 bin 736 hastanın iyileştiği açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tahran, İran, Güncel
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