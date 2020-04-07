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İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınını mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

07.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:43

Fars Haber Ajansına göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19'la ilgili ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Nemeki, "İnşallah, Kovid-19'u mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacağız." dedi.

"TESTLERLE HASTALIĞIN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

ABD yaptırımlarının koronavirüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini yineleyen Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİYİ ÇÖKERTMEYECEK KARARLAR OLMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Virüsün kontrol altına alınması için sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkati çeken Nemeki, "Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

İRAN'DA SON DURUM

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaşmıştı.

İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız

Kaynak: AA

Etiketler: İran, Dünya, Güncel

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Asya ülkesi İran Sağlık Bakanı: 'Kovid-19'u mayıs sonu kontrol altına alacağız'
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Haberler ›› Dünya ››İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız - Haberler

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