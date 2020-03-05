İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 100'ü aştığı üst düzey devlet yetkililerinin bile koronavirüse yakalandığı İran 'da Sağlık Bakanı Said Nemeki halka kağıt para kullanılmamasını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'nin komşusu İran'da etkili oluyor. Bugüne kadar 107 kişinin öldüğü vaka sayısının ise 3 bini aştığı ülkede hükümet salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbir almaya çalışıyor.

BAKAN'DAN KAĞIT PARA UYARISI

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.Nemeki, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlardan kağıt para kullanmamalarını isterken, ulaşım sisteminde de banknot yerine yeni bir mekanizma geliştireceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı, başlattıkları seferberlik kapsamında salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi. Nemeki, kontrollerde virüse yakalananların ve salgın şüphesi taşıyanların karantinaya alınacağını aktardı.

GÜNLÜK KİRALIK EVLER YASAKLANDI

Öte yandan salgına karşı tedbir kapsamında ülkenin önemli turizm merkezlerinden Kiş Adası'nda evlerin günlük kiraya verilmesi yasaklandı. İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybının 107'ye, vaka sayısının da 3 bin 513'e yükseldiği bildirilmişti.