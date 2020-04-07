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İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saat içinde Kovid-19 salgınından ölüm gerçekleşmedi. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı da artıyor.

07.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:51
İran Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saat içinde Kovid-19 salgınından ölüm gerçekleşmedi. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı da artıyor. Tüm dünya sosyal izolasyon nedeniyle evde yaşam sürüyor. Bu şekilde devam ederse salgının kontrol altına alınacağı söyleniyor. İran da bu düşüncede.

Dünya genelinde 1,5 milyona yakın kişinin etkilendiği yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ne zaman bitecek? Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız? Koronavirüsün bitiş zamanına ilişkin kimse net bir bilgi veremiyor. Alanında uzman kişilerden tek duyduğumuz sosyal izolasyon sağlanarak virüsün daha da yayılmasının önüne geçilmesi, virüsün kontrol altına alınması. Koronavirüsün yaza kadar kontrol altına alacaklarını söyleyen ülkelerden birisi de İran.

İran Sağlık Bakanı Nemeki, Kovid-19 salgınını Mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacaklarını söyledi. Amerika yaptırımlarının koronavirüs ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini üstüne basarak ifade eden Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz. Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Çin'de başlayan corona virüsü 19 Şubat'ta İran'ın Kum şehrinde görülmüş, sonrasında ülke geneline yayılmıştı. Dün itibarıyla ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 3739, vaka sayısı da 60 bin 500'e ulaştı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İran, Teknoloji
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