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İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs nedeniyle meclisteki faaliyetleri durdurma çağrısı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulmasını istedi.

26.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:06
İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs nedeniyle meclisteki faaliyetleri durdurma çağrısı
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulmasını istedi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Nemeki, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdığı mektupta, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için meclis oturumlarının 2 hafta ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Nemeki mektubunda, "Mecliste gelecek iki hafta boyunca açık ve kapalı oturumlar düzenlenmesinden kaçınılmalıdır. Fiziki mevcudiyet gerektirmeyen video konferans gibi yöntemlerden faydalanılabileceği açıktır." ifadelerini kullandı.
İran'da Kovid-19'a yönelik önlemler kapsamında 17 Mart'taki Meclis oturumu, video konferans aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmişti.
Ülkede 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgında bazı milletvekillerine de Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber ise 7 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Meclis Başkanı, Ali Laricani, İran, Güncel

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