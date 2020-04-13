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İran Sağlık Bakanı Nemeki: "Koronavirüs ile satranç oynuyoruz"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ülkede etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede adeta satranç oynadıklarını söyleyerek, bir sonraki sonbahar ve kış aylarında salgın vakalarının tekrar artabileceğini ifade etti.

13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:22
İran Sağlık Bakanı Nemeki:
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ülkede etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede adeta satranç oynadıklarını söyleyerek, bir sonraki sonbahar ve kış aylarında salgın vakalarının tekrar artabileceğini ifade etti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Sigortası Kurumu yetkilileriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuşan Nemeki, ülkedeki Kovid-19 salgınının gidişatı hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kovid-19'un önceki virüslerden farklı ve daha ciddi olduğunu vurgulayan Nemeki, şöyle devam etti:
"Kendimizi bir sonraki ciddi korona dalgalarına karşı hazırlamak zorundayız hala koronavirüsü tanımıyoruz. Cumhurbaşkanına da dedim, biz koronavirüs ile satranç oynuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı dahi koronavirüsün geleceğini tahmin edemez."
Nemeki, ülkede bu yılın ikinci yarısında da salgının süreceğini ancak etkisinin şu anki duruma oranla daha az olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Mayıs ayının sonlarında salgının ilk dalgasını durdurmayı ümit ettiklerini dile getiren Nemeki, "Virüsün bizi terk edeceğini sanmayalım. Sonbahar ve kış aylarında bu salgının yeni bir dalgası daha ortaya çıkabilir. Kendimizi daha zor günlere hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İran Sağlık Bakanı Nemeki, Kovid-19'un "sars ve mers" gibi kronikleşebileceği görüşünü belirterek, salgının havaların ısınmasıyla sona erip ermeyeceğini de bilemediklerini kaydetti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel
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