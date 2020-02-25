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İran Sağlık Bakanı Yardımcısı da korona virüsüne yakalandı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, korona virüsüne yakalandı.

25.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:15İran Sağlık Bakanı Yardımcısı da korona virüsüne yakalandı
Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, korona virüsüne yakalandı.
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, "Size korona virüsüne yakalandığını bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim" dedi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

fahrettin koca, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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