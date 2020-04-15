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İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: "Dışarıya çıkılmasının etkilerini önümüzdeki günlerde...

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, son günlerde insanların dışarıyla temasının fazla olduğunu belirterek, "Bugünlerde zaruri olmadıkça dışarıya çıkılmasının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

15.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:20
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi:
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, son günlerde insanların dışarıyla temasının fazla olduğunu belirterek, "Bugünlerde zaruri olmadıkça dışarıya çıkılmasının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde korona virüsün yayılmasının kontrol altına alındığını söyleyerek, "Bu konuda başarılı olmamızın nedeni sosyal mesafe önlemleri ve halkın gerekli sağlık protokolü ve önlemlere uymasıydı" dedi.

Son günlerde bazı şehirlerde dışarıyla temasın gereksiz bir şeklinde artış gösterdiğini söyleyen Herirçi, "Gerekli olmadıkça dışarıyla kurulan bu temasların sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadesini kullandı.

Korona virüs vaka sayılarında ve ölümlerde artış olabileceğini söyleyen Herirçi, "Dışarıyla temasın artmasıyla birlikte ilk 5 gün içerisinde vaka sayılarında artış yaşanmakta. Ardından gelen 15 gün içerisinde ise yoğun bakıma giren kişi sayısı artış göstermekte. Son olarak 1 ay sonra ise hayatını kaybedenlerin sayısı artmakta" dedi.

İranlılardan evde kal çağrılarına uymalarını isteyen Herirçi, sosyal mesafe önlemlerinin de ciddiye alınmasını isteyerek, "Ben vatandaşlardan 2 aydan fazladır çalışan doktor ve hemşirelerimize acımalarını ve dışarıyla gerekli olmadıkça ilişkilerini kesmelerini istiyorum" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İran, Güncel
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