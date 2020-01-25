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İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu

İran Sağlık Bakanlığı ve Kosova Cumhurbaşkanlığı Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye destek açıklaması yaptı.

25.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:11

Sağlık Bakanlığı, 'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.

İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.

KOSOVA'DAN DA DESTEK VAR

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de Elazığ'da yaşanan deprem sonrası açıklama yaptı.

Elazığ'ı vuran 6.8 şiddetinde depremin ardından Türkiye'nin yanı sıra, Kosova da seferber oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yaptığı açıklamada, "Türkiye hükümeti ve milletinin yanındayız" dedi.

"KALPLERİMİZ BİRLİKTEDİR"

Thaçi yaptığı açıklamada "Kalplerimiz Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile birliktedir. Bu zorlu günlerde Türkiye hükümeti ve milleti ile birlikteyiz, Kosova acil duruma müdahale ekiplerini göndermek için hazırdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de Kosova Ordusu'nun (FSK) Türkiye'de yaşanan deprem için göreve hazır olduğunu belirtti.

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İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu

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Kaynak: DHA


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25.01.2020 11:44:17