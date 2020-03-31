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İran Sağlık Bakanlığı : Hiçbir ülkeye tıbbi malzeme gönderebilecek konumda değiliz

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden başka ülkelere tıbbi malzeme yardımı gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

31.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:12
İran Sağlık Bakanlığı : Hiçbir ülkeye tıbbi malzeme gönderebilecek konumda değiliz
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden başka ülkelere tıbbi malzeme yardımı gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Cihanpur "Bugün hiçbir şekilde başka ülkelere tıbbi teçhizat ve malzeme gönderecek konumda değiliz. Sağlık Bakanlığı, şu an bu alanda üretilen veya ithal edilen her şeyi satın alıyor." dedi.
Cihanpur, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkeye tıbbi teçhizat ve malzemelerin sokulmasında büyük zorluklar çekildiğini söyledi.
Sözcü Cihanpur, "Halihazırda, Kovid-19 ile mücadelede bütün ülkelerden daha fazla koruyucu tıbbi ürünlere ihtiyacımız var. Resmi olarak İran'dan herhangi bir ürün hiçbir ülkeye gönderilmedi." ifadesini kullandı.
ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları ve Washington yönetiminin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran yönetimiyle ticaret yapmaktan kaçınmaları, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.
Kovid-19'la mücadele eden İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, ve Japonya'dan tıbbi ve insani yardımlar gönderilmişti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e, vaka sayısı ise 44 bin 606'ya ulaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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