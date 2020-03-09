İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona...
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı.
09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:00
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona...
Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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