İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

İran Sağlık Bakanlığı SözcüsüKianush Jahanpur'un bugün düzenlediği basın toplantısında sık sık terini sildiği anlar, hastalığın önceden habercisi olarak yorumlandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok yaygın olduğu ülkelerden biri de Türkiye 'nin sınır komşusu İran. İran Sağlık Bakanlığı SözcüsüKianush Jahanpur, ülkede koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 145 kişi hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiğini açıkladı.

TERLEDİĞİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bakanlık Sözcüsü Cihanpur'un basın toplantısındaki hal ve hareketleri ise dikkat çekti. Cihanpur'un sık sık terini silmesi, sözcünün de yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmış olma ihtimalini beraberinde getirdi.

İRAN SAĞLIK BAKANI YARDIMCISINDA DA VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi de aynı şekilde terlemiş, ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

İKİ MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan; İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Rehber, virüsün etkisiyle 2 gün önce komaya girmişti.

İran'daki son seçimlerde ülkenin kuzeyindeki Astane Eşrefiye'den milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani de 1 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.