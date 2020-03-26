İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney’in ’Virüs İranlılar için üretilmiş’ açıklamasını yalanladı

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıktıktan sonra İran 'da görülmesi komplo teorisyenlerini sevindirse de İran'dan gelen açıklamalar Hamaney'i bile yalanladı.

Video konferans aracılığıyla Fars Haber Ajansına konuşan Reisi, "Koronavirüs İran'a Çin'den geldi. Ülkedeki bazı medya organları Kovid-19'u iki kısım olarak göstermeye çalışıyor. İran'daki Kovid-19'la diğer ülkelerdeki Kovid-19 farklıymış gibi. Bu Kovid-19 Çin'de de İran'da da aynı." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İN SÖZLERİ

Hamaney, 22 Mart Pazar günü İran devlet televizyonunda yayınlanan Nevruz konuşmasında, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş."