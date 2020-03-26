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İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in "İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" iddiasını yalanladı.

26.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:11

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıktıktan sonra İran 'da görülmesi komplo teorisyenlerini sevindirse de İran'dan gelen açıklamalar Hamaney'i bile yalanladı.

Video konferans aracılığıyla Fars Haber Ajansına konuşan Reisi, "Koronavirüs İran'a Çin'den geldi. Ülkedeki bazı medya organları Kovid-19'u iki kısım olarak göstermeye çalışıyor. İran'daki Kovid-19'la diğer ülkelerdeki Kovid-19 farklıymış gibi. Bu Kovid-19 Çin'de de İran'da da aynı." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İN SÖZLERİ

Hamaney, 22 Mart Pazar günü İran devlet televizyonunda yayınlanan Nevruz konuşmasında, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: "Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş."

NE OLMUŞTU?

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 77'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 27 bin 17 olduğunu açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney’in ’Virüs İranlılar için üretilmiş’ açıklamasını yalanladı
Etiketler: Ayetullah Hamaney, İran, Sağlık, Politika, Dünya, Güncel

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Asya ülkesi İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı

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Haberler ›› Dünya ››İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı - Haberler
Yorumlar (1)
YY:beyin şart
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